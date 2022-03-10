Maisons du Monde livre des résultats annuels supérieurs à ses objectifs
10 mars (Reuters) - Maisons du Monde annonce jeudi dans un communiqué:
* DES VENTES ANNUELLES À EUR1,307 MDS, EN HAUSSE DE 15,1 % PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE (+13,4%), +10,7% VERSUS 2019
* UN EBIT À 124 MILLIONS D'EUROS ; MARGE DE 9,5%, EN HAUT DE LA FOURCHETTE DES OBJECTIFS EN 2021
* UN BÉNÉFICE PAR ACTION DE 1,72 EURO (BPA HORS CESSION DE MODANI DE 1,52 EURO) EN 2021
* MAISONS DU MONDE TABLE POUR 2022 SUR UNE CROISSANCE DES VENTES POSITIVE, À PRÉCISER LORSQUE LA VISIBILITÉ SERA MEILLEURE
* MAISONS DU MONDE TABLE POUR 2022 SUR UNE MARGE D'EBIT AUTOUR DE 9%
* MAISONS DU MONDE TABLE POUR 2022 UN FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE ENTRE 65 ET 75 MILLIONS D'EUROS
* MAISONS DU MONDE CONFIRME SES OBJECTIFS 2025 Pour plus de détails, cliquez sur
(Rédaction de Paris)
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