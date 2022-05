Maisons du Monde chute après l'abaissement de ses objectifs annuels

PARIS (Reuters) - Maisons du Monde dévisse vendredi en Bourse de Paris après avoir annoncé la révision à la baisse de ses objectifs pour l'année 2022, conséquence de la dégradation importante du contexte macroéconomique et des conditions d'approvisionnement.

A 07h10 GMT, l'action du spécialiste de l'ameublement et de la décoration chute de 22,56% à 13,7 euros, son plus bas niveau depuis novembre 2020.

Maisons du Monde a indiqué jeudi dans un communiqué que le taux d'inflation devrait rester élevé en Europe jusqu'en fin d'année, ce qui impactera la demande, que la pandémie en Chine continue de générer d'importants goulets d'étranglement et que les coûts élevés du fret, des matières premières et de l'énergie "ne devraient pas décroître à court terme".

"Dans ce contexte de forte inflation et de forte volatilité, les projections de coûts ont été sous-estimées, impactant provisoirement le modèle de marge brute", a ajouté le groupe français.

Pour l'ensemble de l'année, Maisons du Monde ne vise plus une croissance de ses ventes mais une baisse moyenne à un chiffre.

La marge d'Ebit est attendue à 5% ou plus, contre "autour de 9%" auparavant, et le cash-flow libre entre 10 et 30 millions d'euros, contre 65 et 75 millions d'euros pour le précédent objectif.

(Rédigé par Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)