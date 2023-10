Mahmoud Abbas devrait effectuer une visite à Moscou, indique la presse russe

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, devrait effectuer une visite à Moscou, a rapporté lundi soir le site d'information russe RBC, citant l'émissaire palestinien dans la capitale russe, sans donner de calendrier. "Un accord a été trouvé pour que M. Abbas se rende ici à Moscou", a déclaré l'ambassadeur Abdel Hafiz Nofal, cité par RBC. "Nous attendons un communiqué officiel du Kremlin (...) sur la date de cette visite", a-t-il ajouté. La Russie a des relations avec les pays arabes, l'Iran et le Hamas, ainsi qu'avec Israël. Elle a condamné les violences perpétrées contre les Israéliens et les Palestiniens, accusant aussi les Etats-Unis d'ignoré la nécessité d'un Etat palestinien indépendant. Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu pour la dernière fois avec Mahmoud Abbas l'an dernier, en marge d'une conférence régionale au Kazakhstan. D'après la presse russe, la dernière visite du dirigeant palestinien à Moscou remonte à 2021. (Rédaction de Reuters; version française Jean Terzian)