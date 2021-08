Magnus Cort Nielsen s'adjuge la 6e étape, Primoz Roglic reprend les commandes de la Vuelta

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Quelle victoire de Magnus Cort Nielsen ! Le Danois de la formation EF Education Nippo a remporté jeudi la 6e étape du Tour d’Espagne. À l’offensif dès le début de cette étape et membre de l’échappée matinale, le coureur de 28 ans a tenu le coup jusqu’au bout et a résisté au retour du peloton pour finalement s’imposer au sommet de la Cullera. Deuxième de cette étape, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) reprend les commandes du classement général et chipe le maillot rouge à Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), arrivé avec près de 4 minutes de retard sur le vainqueur du jour. L’Italien Andrea Bagioli (Deceuninck Quick-Step) complète le podium de cette 6e étape. Au classement général, Roglic détient 25 secondes d’avance sur Enric Mas (Movistar), son dauphin au général, et 36 sur Miguel Angel Lopez (Movistar).