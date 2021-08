Magnus Cort Nielsen remporte la 12ème étape de la Vuelta

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Nouvelle journée mouvementée sur les routes espagnoles pour la 12ème étape de la Vuelta. Dès le début, la prise d'échappée compliquée a montré que cette journée serait disputée et finalement, huit coureurs sont parvenus à prendre du terrain. Malgré tout, l'écart n'a jamais dépassé les 1'30" et un regroupement s'est fait dans l'ultime ascension. Avant le sommet, Jay Vine, Giulio Ciccone, Romain Bardet et Sergio Henao ont attaqué pour aborder la descente avec 30" de marge. Si le quatuor a résisté, il a été repris dans les derniers hectomètres et Magnus Cort Nielsen a pu lever les bras devant Andrea Bagioli au sprint, pour une demi-roue. Le Danois s'offre son deuxième succès dans ce Tour d'Espagne. Aucun changement n'est à signaler au général. Odd Christian Eiking conserve son maillot jaune tandis que Primoz Roglic et Adam Yates, qui ont chuté, ont fini dans le même temps que les autres favoris.