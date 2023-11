Maersk vise un bénéfice annuel dans le bas de la fourchette, suppression de 10.000 emplois

COPENHAGUE (Reuters) - Le groupe de transport maritime A.P. Moller-Maersk a annoncé vendredi viser un bénéfice d'exploitation annuel dans le bas de sa fourchette de prévisions et la suppression de 10.000 emplois, citant la baisse des taux de fret et une demande modérée. "Notre industrie est confrontée à une normalisation avec une demande modérée, des prix de nouveau en ligne avec les niveaux historiques et une pression inflationniste sur notre base de coûts", a déclaré le directeur général Vincent Clerc dans un communiqué. "Depuis l'été, nous avons constaté une surcapacité dans la plupart des régions, ce qui a entraîné des baisses de prix et aucune augmentation notable du recyclage des navires ou de l'arrêt des activités", a-t-il ajouté. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) a plongé à 1,9 milliard de dollars au cours du trimestre, contre 10,9 milliards de dollars un an plus tôt. Les analystes tablaient sur un Ebitda de 1,81 milliard de dollars, selon des données Refinitiv. Le chiffre d'affaires a chuté de 47% au troisième trimestre pour atteindre 12,1 milliards de dollars. (Reportage Jacob Gronholt-Pedersen et Louise Rasmussen, version française Kate Entringer)