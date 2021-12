Maersk rachète la société de logistique LF Logistics pour 3,6 Mds$

COPENHAGUE (Reuters) - Le transporteur danois A.P. Moller-Maersk a conclu mercredi un accord pour le rachat de LF Logistics, basé à Hong Kong, pour 3,6 milliards de dollars (3,19 milliards d'euros), une opération qui s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à se développer au-delà de son activité principale de fret maritime.

Cette transaction, l'une des plus importantes jamais réalisées par le groupe, fait suite à plusieurs autres rachats de sociétés ces derniers mois parmi lesquelles des entreprises de commerce en ligne, un transitaire spécialisé dans le fret aérien et le groupe Hamburg Sud, un concurrent de Maersk.

Maersk rachètera LF Logistics à son actionnaire majoritaire Li & Fung Ltd, un groupe de logistique, commerce et distribution basé à Hong Kong, et à l'investisseur public singapourien Temasek qui a racheté 22% de la société en 2019. La transaction devrait être finalisée en 2022.

LF Logistics fournit des services logistiques terrestres tels que l'entreposage et le camionnage à travers l'Asie à plus de 250 clients.

Lundi, le groupe français Bolloré a annoncé avoir reçu une offre du suisse MSC, spécialiste du fret maritime, pour ses activités de transport et de logistique en Afrique sur la base d'une valeur d'entreprise de 5,7 milliards d'euros.

