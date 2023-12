Maersk prévoit de faire transiter des dizaines de bateaux par le canal de Suez

Maersk prévoit de faire transiter des dizaines de bateaux par le canal de Suez













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'armateur danois Maersk a fait part mercredi de son intention de faire transiter plusieurs dizaines de porte-conteneurs par le canal de Suez et la mer Rouge au cours des prochaines semaines, après avoir renoncé temporairement à cette voie maritime en raison du risque d'attaques au large du Yémen. Le calendrier pourrait encore évoluer en fonction de plans d'urgence spécifiques qui pourraient être élaborés au cours des prochains jours, a ajouté la société dans une communication destinée à ses clients. L'action Maersk chutait de 5,01% à 14h33 GMT, effaçant partiellement les gains de la semaine dernière, le passage par le canal de Suez, plus court, risquant d'entraîner une correction des taux de fret. D'autres valeurs maritimes ont baissaient également, notamment Hapag-Lloyd (-6%), le groupe pétrolier Frontline (-5,3%) et le transporteur de voitures Hoegh Autoliners (-3 %). Maersk avait annoncé le 24 décembre qu'il se préparait à reprendre le trafic dans la mer Rouge en raison du déploiement de navires de guerre chargés de protéger les bateaux contre les attaques des Houthis du Yémen, alliés de l'Iran, qui disent agir en soutien des Palestiniens de Gaza. Une vingtaine de porte-conteneurs de la société danoise ont été reroutés via le cap de Bonne-Espérance depuis la suspension du trafic au large du Yémen. L'armateur français CMA CGM a déclaré de son côté mardi qu'il envisageait d'augmenter progressivement le nombre de navires transitant par le canal de Suez. (Rédigé par Terje Solsvik à Oslo, version française Tangi Salaün et Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)