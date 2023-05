Maersk maintient ses prévisions annuelles malgré la baisse des volumes de conteneurs

COPENHAGUE, 4 mai (Reuters) - Le groupe de transport maritime Maersk a annoncé jeudi un bénéfice supérieur aux attentes pour le premier trimestre et a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année, car il s'attend à ce que la récente baisse de la demande pour les expéditions de conteneurs se stabilise vers le milieu de l'année. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) du groupe est tombé à 3,97 milliards de dollars (3,58 milliards d'euros) au cours du trimestre, contre 9,08 milliards de dollars un an plus tôt, dépassant cependant les attentes des analystes qui tablaient sur 3,71 milliards de dollars selon un consensus Refinitiv. Le chiffre d'affaires a chuté de 26% à 14,21 milliards de dollars. "Nous avons réalisé une performance financière solide dans un marché difficile avec une demande plus faible causée par un déstockage continu", a déclaré le directeur général Vincent Clerc dans un communiqué. L'année dernière, la société a enregistré un bénéfice record grâce à la hausse de la demande des consommateurs et à l'engorgement des ports dû à la pandémie, qui ont fait grimper les taux de fret. Mais depuis, ces derniers ont chuté dans un contexte de ralentissement économique mondial. La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la demande mondiale de conteneurs maritimes diminue de 2,5% à mesure que l'accumulation des stocks se résorbe. "La visibilité reste faible pour le reste de l'année et, à mesure que le marché se normalise, nous restons concentrés sur la gestion proactive des coûts", a affirmé Vincent Clerc, ajoutant que la période de janvier à mars devrait être le meilleur trimestre de l'année. Maersk, l'un des plus grands transporteurs de conteneurs au monde avec une part de marché d'environ 17%, a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année, avec un Ebitda attendu entre 8 et 11 milliards de dollars. L'année dernière, l'entreprise a affiché un Ebitda record de 36,8 milliards de dollars. A la Bourse de Copenhague, le titre Maersk était en recul de 0,7% à 9h19 GMT. (Reportage Jacob Gronholt-Pedersen et Louise Rasmussen, Version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)