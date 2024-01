Maersk continue d'éviter la mer Rouge

OSLO, 5 janvier (Reuters) - Tous les navires de Maersk qui devaient traverser la mer Rouge et le golfe d'Aden seront déroutés vers le sud, autour du cap de Bonne-Espérance en Afrique, dans l'immédiat, a déclaré vendredi dans un communiqué le groupe danois de transport maritime. Maersk a annoncé le 2 janvier suspendre le passage de tous ses navires via la mer Rouge et donc via le canal de Suez, raccourci entre l'Europe et l'Asie, après l'attaque de l'un de ses bateaux par les rebelles yéménites Houthis, et a depuis commencé à rediriger les navires autour de l'Afrique. "La situation évolue constamment et reste très volatile, et tous les renseignements disponibles confirment que le risque de sécurité continue à être significativement élevé", a déclaré Maersk vendredi. "Nous avons donc décidé que tous les navires de Maersk devant traverser la mer Rouge (et) le golfe d'Aden seront détournés vers le sud, autour du cap de Bonne-Espérance, dans l'immédiat", a déclaré la société. (Reportage Terje Solsvik ; version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)