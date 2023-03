Madagascar : Naufrage d'un bateau de migrants qui allait à Mayotte, 22 morts

Crédit photo © Reuters

ANTANANARIVO (Reuters) - Au moins 22 personnes sont mortes au large des côtes malgaches lors du naufrage de leur bateau qui se dirigeait vers l'île française de Mayotte, a annoncé dimanche l'autorité portuaire de Madagascar. Le bateau, qui transportait 47 personnes, a chaviré samedi au large d'Ankazomborona, ville du nord-ouest de Madagascar, a-t-elle précisé dans un communiqué. Vingt-cinq passagers ont été secourus, deux autres sont portés disparus. La plupart des rescapés ont pris la fuite pour ne pas être arrêtés pour avoir tenté de se rendre illégalement à Mayotte, a déclaré un policier sous le sceau de l'anonymat. (Reportage de Lovasoa Rabary, rédigé par George Obulutsa, version française Tangi Salaün)