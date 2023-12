Madagascar: La réélection du président sortant Andry Rajoelina validée

Madagascar: La réélection du président sortant Andry Rajoelina validée













Crédit photo © Reuters

ANTANANARIVO (Reuters) - La Haute Cour constitutionnelle de Madagascar a validé vendredi la victoire du président sortant Andry Rajoelina à l'élection qui s'est tenue en novembre, lui conférant ainsi un troisième mandat. Andry Rajoelina a obtenu 58,96% des votes, a indiqué la Cour après avoir rejeté diverses contestations déposées contre les résultats provisoires annoncés par l'organisme électoral. "Andry Rajoelina est élu président de la République de Madagascar et prend ses fonctions dès la prestation de serment", a déclaré Florent Rakotoarisoa, président de la Haute Cour constitutionnelle. Le scrutin a été boycotté par 10 candidats sur 13, mais leur nom figurait déjà sur le bulletin de vote, leur permettant ainsi de se partager le reste des votes exprimés. La Haute Cour constitutionnelle a également indiqué que le taux de participation était de 46,35%, ce que l'opposition a décrit comme étant le taux le plus bas de l'histoire du pays. L'élection du 16 novembre a été précédée par des semaines de manifestations avec l'opposition qui accusait Andry Rajoelina d'avoir créé des conditions électorales inéquitables. Andry Rajoelina, âgé de 49 ans au pouvoir depuis un coup d'État en 2009, a rejeté les accusations et l'armée a mis en garde contre les tentatives de déstabilisation du pays. Hajo Andrianainarivelo, un ancien ministre parmi les candidats qui ont boycotté le scrutin, a promis de lutter contre ce qu'il considère comme un manque de respect des lois du pays et l'oppression du peuple. (Reportage Lovasoa Rabary, rédigé par Bhargav Acharya ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)