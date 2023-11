Madagascar : Couvre-feu à la veille d'une présidentielle boycottée par l'opposition

Madagascar : Couvre-feu à la veille d'une présidentielle boycottée par l'opposition













par Lovasoa et Rabary ANTANANARIVO, 15 novembre (Reuters) - Un couvre-feu nocturne a été instauré mercredi à Madagascar à la veille d'un premier tour tendu de l'élection présidentielle, après plus de six semaines de manifestations réprimées par les autorités à coups de gaz lacrymogènes. Ces derniers jours, 10 des 12 candidats de l'opposition se sont retirés de la course à la présidentielle, arguant que l'actuel président, Andry Rajoelina, était inéligible et appelant leurs soutiens à boycotter le vote de jeudi. "Si cette élection n'est pas repoussée, Madagascar va connaître une crise majeure car la population va contester les résultats", a déclaré Marc Ravaomanana, ancien président malgache qui appelle au boycott. Le préfet de police, Angelo Ravelonarivo, a annoncé "renforcer la sécurité de l'élection" pour éviter tout débordement. Malgré des réserves de nickel, de cobalt, d'or, d'uranium et d'autres minerais, Madagascar est un des pays les plus pauvres au monde. Quelque 11 millions de Malgaches sont inscrits sur les listes électorales dans un pays qui compte une population de 30 millions d'habitants. Les appels de l'opposition à reporter l'élection ont été suivis par l'organisation qui regroupe les quatre plus grandes églises chrétiennes de l'île, qui a déclaré qu'elle ne participera pas au scrutin, invoquant un environnement politique inadapté et un manque de critères. Le président malgache ne semble pas découragé et a appelé ses partisans, dimanche à l'occasion d'un meeting politique, à se rendre aux urnes. La cour constitutionnelle de l'île a appelé lundi au calme et a demandé à la population de manifester en votant, ajoutant que le scrutin devrait se tenir jeudi comme prévu. (Version française par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)