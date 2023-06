Macy's revoit en baisse ses prévisions annuelles, ralentissement de la demande

(Reuters) - Macy's a revu à la baisse jeudi ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'année en raison d'un ralentissement de la demande en produits haut de gamme et d'une augmentation des remises liées à l'inflation qui reste élevée. Macy's prévoit pour 2023 un chiffre d'affaires compris entre 22,8 et 23,2 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 23,7 à 24,2 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année devrait se situer entre 2,70 et 3,20 dollars, contre 3,67 à 4,11 dollars par action prévus précédemment. Le titre Macy's reculait de 3,1% à 14h00 GMT à Wall Street. La société a indiqué qu'elle appliquerait de nouvelles remises au deuxième trimestre pour écouler ses stocks du printemps et du début de l'été, alors que les dépenses de consommation s'affaiblissent. Au dernier trimestre, Macy's prévoyait de réduire les soldes. La hausse des prix généralisée impacte les achats chez les détaillants haut de gamme tels que Macy's, alors que les consommateurs se tournent vers des enseignes plus accessibles. La semaine dernière, son homologue Kohl's Corp, qui accueille aussi une clientèle moins aisée, a également noté un affaiblissement des dépenses de consommation après avoir enregistré une baisse plus importante que prévu de ses ventes trimestrielles. Le taux de chômage reste faible aux États-Unis, ce qui fait craindre une nouvelle hausse des taux d'intérêt pour contrôler l'inflation. Les consommateurs pourraient ainsi être incités à restreindre davantage leurs dépenses et se concentrer sur les achats essentiels. D'autres grandes entreprises américaines, dont Target et Home Depot, ont également revu leurs perspectives annuelles à la baisse en réponse à un recul de la demande. Parallèlement, le grand magasin haut de gamme Nordstrom a enregistré un bénéfice surprise au premier trimestre mercredi, grâce à un meilleur contrôle des stocks et à la demande des acheteurs fortunés. (Reportage Ananya Mariam Rajesh à Bangalore ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)