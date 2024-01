Macy's rejette l'offre de reprise menée par Arkhouse, des doutes sur le financement

(Reuters) - Macy's a rejeté dimanche l'offre de reprise de 5,8 milliards de dollars effectuée par le consortium d'investisseurs réunissant Arkhouse Management et son partenaire Brigade Capital Management, citant des inquiétudes sur le financement et la valorisation de cette opération. Arkhouse Management, un groupe d'investissement spécialisé dans l'immobilier, a confirmé plus tôt dans la journée avoir transmis avec le gestionnaire d'actifs Brigade Capital Management une offre de 21 dollars par action pour les titres Macy's que les deux groupes ne détiennent pas déjà. Il a déclaré dans un communiqué être disposé à relever "de manière significative" sa proposition si accès lui était donné pour mener des vérifications préalables. Macy's a rejeté cette proposition, indiquant que son conseil d'administration avait pris la décision de ne pas sceller d'accord de confidentialité et de ne pas autoriser Arkhouse et Brigade à mener des audits, du fait du manque d'"attractivité" de l'offre. Dans un communiqué, la chaîne américaine de grands magasins a déclaré aussi que les deux groupes n'avaient pas répondu aux inquiétudes de son conseil d'administration concernant leur capacité à réaliser une telle opération financière. Comme d'autres chaînes de grands magasins, Macy's peine à lutter face à l'essor du commerce en ligne, notamment. Il a annoncé la semaine dernière qu'il allait supprimer quelque 2.350 emplois et fermer cinq magasins dans le but de simplifier ses activités. (Rédigé par Kanjyik Ghosh et Abigail Summerville; version française Jean Terzian)