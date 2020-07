Macron veut remettre la réforme des retraites "sur l'ouvrage"

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a confirmé mardi son intention de remettre la très contestée réforme des retraites "sur l'ouvrage" d'ici la fin de son quinquennat.

Le nouveau Premier ministre, Jean Castex, réunira les partenaires sociaux vendredi pour "tout mettre sur la table", a dit le chef de l'Etat lors d'une interview télévisée à l'occasion du 14-Juillet.

Le président a défendu une réforme qu'il juge "juste".

"Il faut peut-être se donner un peu plus de temps, mieux la concerter, on doit la remettre sur l'ouvrage", a-t-il dit à propos d'une réforme contestée pendant des semaines l'hiver dernier et que les partenaires sociaux rechignent à reprendre.

Emmanuel Macron a également réaffirmé que la crise actuelle n'appelait pas des hausses d'impôts.

"On ne résout pas une crise comme celle-ci en augmentant les impôts", a-t-il dit.

(Elizabeth Pineau)