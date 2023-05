Macron veut réduire les délais des implantations industrielles

Macron veut réduire les délais des implantations industrielles













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron dit vouloir mettre en place des procédures simplifiées pour accélérer les implantations industrielles en France, dans une interview au magazine Challenges publiée mercredi. "Nous allons mettre en place des procédures hypersimplifiées pour accélérer les implantations industrielles et diviser par deux les délais", déclare le chef de l'Etat. Emmanuel Macron a souligné que la priorité des grands investisseurs était la rapidité. "Vous pouvez leur proposer des milliards d'aides, si vous mettez deux ans à instruire une procédure et que ce sont des mètres cubes de papier, l'échec est assuré", a-t-il estimé. Le président de la République appelle à la simplification et à l'accélération des procédures, "en mobilisant tous les acteurs qui participent à ces décisions". Emmanuel Macron, qui doit se rendre vendredi à Dunkerque où le groupe taïwanais Prologium envisage de créer une usine de batteries, a notamment cité les projets industriels dans ce secteur comme l'une des preuves de la capacité de la France à effectuer de tels changements. Le chef de l'Etat, qui doit présenter jeudi sa stratégie pour accélérer la réindustrialisation de la France, a également dit vouloir "réinvestir davantage dans les sites clés en main, renforcer l'utilisation de friches industrielles, afin aussi de réconcilier industrialisation et non-artificialisation". (Rédigé par Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)