Macron va s'exprimer sur 'l'après' réforme des retraites, toujours contestée

par Elizabeth Pineau PARIS (Reuters) - C'est un Emmanuel Macron bousculé par la crise politique engendrée par la réforme des retraites qui s'exprimera mercredi à la mi-journée à la télévision, deux jours après l'adoption du texte via le rejet de justesse d'une motion de censure qui fragilise le gouvernement d'Elisabeth Borne. Alors que la contestation se poursuit dans les rues de nombreuses villes et certains secteurs comme les raffineries, le chef de l'Etat consulte ses troupes toute la journée de mardi à la veille de son intervention prévue sur TF1 et France 2 à 13h00 (12h00 GMT). "Le président de la République a respecté les institutions, il y avait le temps du débat parlementaire (...) qui faisait que le président attendait que les débats se terminent pour pouvoir intervenir", a expliqué mardi sur RTL le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Faute d'être assuré d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale pour faire adopter son texte, le gouvernement a recouru à l'article 49.3 de la Constitution et engagé sa responsabilité, provoquant de vives protestations au Parlement comme dans la rue où des manifestations spontanées ont parfois été émaillées de violences. Deux motions de censure déposées dans le cadre du recours au 49.3 ont été rejetées lundi dont une transpartisane du groupe centriste Liot, notamment votée par un tiers du groupe Les Républicains, qui a échoué à seulement neuf voix près. Le rejet de ces deux motions entraîne l'adoption de facto du projet de loi par le Parlement mais le gouvernement d'Elisabeth Borne n'en apparaît pas moins fragilisé. Dans l'attente de son intervention télévisée, le chef de l'Etat consulte, à commencer par sa Première ministre, reçue mardi matin à l'Elysée avant de rencontrer les trois groupes parlementaires de la majorité. "Comptez sur moi et le gouvernement pour être à l'écoute et avancer ensemble", a-t-elle déclaré, selon son entourage. D'après un participant à une réunion regroupant les ténors de la majorité et Emmanuel Macron, le chef de l'Etat n'envisage ni remaniement ni dissolution de l'Assemblée nationale dans l'immédiat. "Le message, c'est plutôt une demande de la part du président de trouver une nouvelle méthode et un nouvel agenda de réformes avec un grand 'R' pour les prochaines années", a-t-il dit. L'intervention de Stéphane Séjourné, délégué général de Renaissance, aux députés de son camp allait dans ce sens. "Il faut pacifier avant de tirer des enseignements. On tirera des enseignements dans deux, trois semaines sur le cap et sur la méthode", a-t-il dit, selon son entourage. Outre un retour sur la réforme des retraites qui a enflammé le pays, Emmanuel Macron va commencer mercredi "à esquisser ce qui va se passer désormais", a précisé Olivier Véran. Le chef de l'Etat déjeune ce mardi avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et recevra dans la soirée les parlementaires de la majorité présidentielle. "Ce qu'on attend du président de la République, c'est qu'il dresse des perspectives, on a parlé d'un calendrier à trois, six mois", a déclaré lundi soir à Reuters Sacha Houlié, député Renaissance de la Vienne. "On a des attentes sur des questions comme le grand âge, la répartition des richesses. Comment on s'adresse aux travailleurs qui sont directement concernés par la réforme des retraites". PROTESTATIONS ET INCIDENTS Les violences et les conséquences de la réforme dans l'opinion enflamment les oppositions et inquiètent jusqu'au coeur du camp présidentiel, où le député Renaissance Patrick Vignal a demandé à Emmanuel Macron de "suspendre" le projet de loi sur les retraites et de ne pas promulguer le texte. Dans un entretien à Libération, le député de Paris et ancien "patron" du groupe à l'Assemblée, Gilles Le Gendre, insiste sur la "gravité du moment" et invite le chef de l'Etat à proposer une "feuille de route" qui devrait selon lui être validée par référendum. Désormais adoptée au Parlement, la réforme des retraites doit être validée par le Conseil constitutionnel, appelé à être saisi par la gauche et le Rassemblement national. Elisabeth Borne va elle aussi saisir "directement" le Conseil, a indiqué lundi soir Matignon, afin que "tous les points soulevés au cours des débats puissent être examinés dans les meilleurs délais". La contestation contre la réforme des retraites se poursuit aussi dans la rue où des incidents ont éclaté à Paris mais aussi à Lille, Strasbourg, Nantes et dans de plus petites villes. L'intersyndicale a appelé à une nouvelle journée de grève et de mobilisation nationale programmée pour jeudi - la neuvième depuis le mouvement lancé en janvier par les syndicats dans un rare front uni. Face à la grève reconductible dans les raffineries, qui bloque les livraisons de carburant pour la quatorzième journée consécutive, le gouvernement a annoncé mardi qu'il allait réquisitionner du personnel pour faire fonctionner le dépôt de carburant de Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône. D'après des images de BFMTV, des échauffourées ont éclaté sur le site entre des manifestants réunis sur place et la police. Le ministère de l'Energie a par ailleurs fait savoir mardi qu'il avait libéré depuis début mars des stocks stratégiques de manière ciblée pour éviter des pénuries aux stations-essence. (Rédigé par Blandine Hénault et Elizabeth Pineau, avec la contribution de Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)