Macron va recevoir les patrons de partis pour parler référendums et projets de loi

Macron va recevoir les patrons de partis pour parler référendums et projets de loi













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le président Emmanuel Macron va réunir prochainement les partis politiques représentés au Parlement afin d'évoquer notamment l'élaboration de futurs projets de loi et d'éventuels référendums, a-t-on appris mercredi de sources gouvernementales. Le chef de l'Etat, qui a parlé de ce sujet lors du conseil des ministres de rentrée, avait annoncé plus tôt dans l'été son intention de lancer une "initiative politique d'ampleur". "Le président recevra les patrons des partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée et au Sénat", a dit à Reuters une source gouvernementale. Réélu il y a 15 mois pour un mandat de cinq ans, Emmanuel Macron se trouve face à une situation institutionnelle complexe en raison de l'absence de majorité absolue de son camp à l'Assemblée nationale. La Première ministre, Elisabeth Borne, a eu recours à 11 reprises à l'article 49.3 de la Constitution qui permet d'adopter un texte sans vote. Son gouvernement a également dû faire face à 17 motions de censure, toutes rejetées in fine. (Reportage Elizabeth Pineau, édité par Kate Entringer)