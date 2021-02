Macron soutient l'approche européenne en matière des vaccins

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Emmanuel Macron a réaffirmé vendredi son soutien à la stratégie vaccinale de l'Union européenne, qui a centralisé les commandes auprès des laboratoires pharmaceutiques pour les pays membres, face aux critiques sur la lenteur des campagnes de vaccination.

"Je soutiens totalement l'approche européenne. Que dirions-nous si la France et l'Allemagne étaient en compétition sur les vaccins ?", a déclaré le chef de l'Etat français lors d'une conférence de presse faisant suite à un conseil de défense franco-allemand virtuel avec la chancelière Angela Merkel.

"L'Europe est l'endroit du monde où on a acheté et sécurisé le plus de doses et où on produit sur un même espace le plus de vaccins au monde", a-t-il ajouté.

Il s'est déclaré confiant dans une accélération progressive du rythme des vaccinations sur le continent européen au cours de prochains mois.

"Nous sommes confrontés à des contraintes de production que nous sommes en train de lever. Mars sera meilleur que février et à partir d'avril, les choses iront beaucoup mieux, et d'avril à juin, nous serons dans l'organisation d'une campagne vaccinale qui prendra tout son rythme", a-t-il estimé.

(Jean-Stéphane Brosse et Jean-Michel Bélot)