Macron souligne auprès d'Israël la nécessité d'éviter toute mesure escalatoire

Macron souligne auprès d'Israël la nécessité d'éviter toute mesure escalatoire













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu mardi par téléphone avec le ministre israélien Benny Gantz auquel il a fait part de "sa plus vive préoccupation" face au très lourd bilan civil et à la situation d'"urgence humanitaire absolue" dans la bande de Gaza, a fait savoir l'Elysée. Il a aussi déclaré que les commentaires sur un déplacement forcé des Gazaouis n'étaient "pas acceptables", a indiqué la présidence française, ajoutant qu'Emmanuel Macron a souligné qu'il était essentiel d'éviter toute attitude escalatoire, notamment au Liban. (Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Jean Terzian)