Macron souhaite un projet de loi sur la fin de vie avant la fin de l'été

PARIS, 3 avril (Reuters) - Emmanuel Macron a demandé lundi au gouvernement et au Parlement de préparer ensemble un projet de loi sur la "fin de vie" avant la fin de l'été. Le chef de l'Etat s'exprimait lors d'un discours à l'Elysée où il recevait les membres de la convention citoyenne sur la fin de vie. Cette convention, qui a réuni 184 participants, a majoritairement voté en faveur d'une forme d'aide active à mourir (AAM) sous conditions, selon son rapport final publié dimanche après trois mois de discussions. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)