Macron se rendra fin septembre en Lituanie et en Lettonie

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron se rendra du 28 au 30 septembre en Lituanie et en Lettonie, premier déplacement officiel d'un président français dans un cadre bilatéral depuis Jacques Chirac en 2001, dans un contexte de tensions avec la Russie, a annoncé mercredi l'Elysée.

"Le président s'entretiendra notamment avec le président lituanien Gitanas Nauseda, avec le président letton Egils Levits et avec le Premier ministre letton Arturs Krišjanis Karinš", précise la présidence.

"Le déplacement en Lituanie sera également l'occasion pour le président de rendre visite au contingent français stationné à Rukla, dans le cadre de la 'présence avancée renforcée' de l’Otan", ajoute l'Elysée.

Décidée par les chefs d'Etat et de gouvernement au sommet de Varsovie en 2016, la "Posture de présence avancée renforcée" de l'Otan permet aux Alliés de déployer, en nombre limité, des forces militaires dans les Etats baltes et en Pologne dans le cadre d'un "engagement non permanent" renforçant la posture de défense de l’Alliance.

C'est dans ce cadre que la France a engagé quelques 300 militaires français en Lituanie.

(Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)