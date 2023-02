Macron se rendra en Chine en avril pour parler de l'Ukraine

Macron se rendra en Chine en avril pour parler de l'Ukraine













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron a annoncé samedi son intention de se rendre en Chine début avril pour évoquer avec Pékin les moyens de mettre fin à l'invasion russe de l'Ukraine. La Chine a appelé vendredi à un cessez-le-feu global en Ukraine et présenté un plan de paix en 12 points. "J'irai moi-même en Chine début avril", a dit le président aux journalistes lors d'un aparté au Salon de l'agriculture à Paris. "La Chine doit aujourd'hui nous aider à faire pression sur la Russie évidemment pour qu'elle n'utilise jamais ni le chimique, ni le nucléaire (...) et qu'elle arrête cette agression en préalable à une négociation", a-t-il dit, exhortant Pékin à "ne livrer aucune arme à la Russie". Pour le chef de l'État français, la paix n'est possible "que si elle passe par un arrêt de l'agression russe, un retrait des troupes et un respect de la souveraineté territoriale et du peuple ukrainien". (Reportage Elizabeth Pineau)