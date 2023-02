Macron se rendra à Bruxelles aux côtés de Zelensky

Macron se rendra à Bruxelles aux côtés de Zelensky













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le président français, Emmanuel Macron, se rendra jeudi à Bruxelles aux côtés de son homologue ukrainien, Volodimir Zelensky, pour participer à un sommet de l'Union européenne, a annoncé l'Elysée. Volodimir Zelensky a entamé mercredi une tournée européenne afin de demander des armes supplémentaires à ses partenaires européens. Le président ukrainien, qui a été convié à l'Elysée après une visite à Londres, est attendu à Bruxelles où il s'exprimera devant le Parlement européen. (Reportage Sudip Kar-Gupta; version française Camille Raynaud)