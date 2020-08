Macron se penche sur la situation des auxiliaires de vie à domicile

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron est attendu ce mardi à Toulon, dans le Var, pour rencontrer des auxiliaires de vie à domicile qui accompagnent au quotidien des personnes âgées et des personnes isolées en situation de handicap, annonce l'Elysée.

Le président français, qui séjourne actuellement au Fort de Brégançon, rencontrera à son domicile une personne bénéficiant des services d'un auxiliaire de vie, précise le communiqué de la présidence.

Il s'entretiendra ensuite avec des professionnels du secteur de l'aide à domicile en présence d'élus locaux et départementaux.

"Dans le contexte de crise sanitaire et de fortes chaleurs que nous connaissons, le président de la République saluera l'engagement des aides à domicile aux côtés des personnes vulnérables et rappellera la pleine reconnaissance de l'Etat et des collectivités territoriales envers les métiers du secteur du grand âge et de l'autonomie", indique l'Elysée.

Une déclaration est programmée à 12h45 (10h45 GMT).

(Henri-Pierre André, édité par Marc Angrand)