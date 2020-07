Macron se dit "confiant mais prudent" avant le sommet européen

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Le Conseil européen qui s'ouvre ce vendredi pour débattre du prochain budget de l'UE et d'un plan de relance économique de 750 milliards d'euros face à la crise du coronavirus est "un moment de vérité" pour l'Europe, a déclaré Emmanuel Macron à son arrivée à Bruxelles.

"C'est un moment de vérité et d'ambition pour l'Europe", a dit le président français devant la presse.

"Nous sommes en train de vivre une crise inédite sur le plan sanitaire mais aussi économique et social, elle requiert beaucoup plus de solidarité et d'ambition", a-t-il poursuivi.

"Les prochaines heures seront absolument décisives pour être au rendez-vous de cette ambition (...) C'est notre projet européen qui se joue là pour beaucoup. Je suis confiant mais prudent (...) nous ferons tout pour qu'un accord soit trouvé."

