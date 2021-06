Macron salue l'accord européen sur une approche "volontariste" face à la Russie

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a salué vendredi l'accord des Vingt-Sept sur un changement de paradigme dans les relations de l'Union européenne (UE) avec la Russie, qui doivent désormais être plus proactives.

"Nous sommes convenus de l'importance de maintenir une approche unifiée (...) mais à avoir également une approche volontariste et planifiée et non pas de céder en quelque sorte à la réaction systématique aux provocations ou agressions", a déclaré le président français lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet européen de Bruxelles.

"Je me félicite que nous soyons sortis de la pure logique réactive (qui est) inefficace", a-t-il ajouté.

Pour Emmanuel Macron, la structuration par les Européens d'un "début de stratégie" et d'un "agenda commun" pour les relations avec la Russie constitue "un progrès considérable".

"Nous avons avancé dans la bonne direction sur la question russe (...) il faut maintenant consolider cette avancée", a-t-il jugé.

Le chef de l'Etat a en revanche relativisé le fait que les dirigeants de l'UE ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur la proposition franco-allemande d'organiser prochainement un sommet avec le président russe Vladimir Poutine - à l'image de celui avec le président des Etats-Unis mi-juin à Genève.

Une telle rencontre n'est "pas une priorité" a-t-il jugé, en se félicitant cependant que le "tabou" d'une telle rencontre ait été levé dans les discussions entre les Vingt-Sept.

(Reportage Myriam Rivet et Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)