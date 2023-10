Macron réunit les partis politiques pour évoquer le Proche-Orient

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron réunira jeudi à midi au palais de l'Elysée l'ensemble des chefs de partis et les présidents des deux chambres du Parlement "à la suite des actes terroristes commis en Israël", annonce l'Elysée mercredi. Cette réunion se tiendra "en format Saint-Denis exceptionnel", précise la présidence en référence aux discussions à huis clos entre le chef de l'Etat et les chefs de partis politiques initiées fin août dernier à la Maison d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis. Les évènements du Proche-Orient ont provoqué une vive émotion en France, où vit la plus grande communauté juive d'Europe. Dix ressortissants français ont été tués dans les violences provoquées par le Hamas et 18 sont portés disparus, parmi lesquels plusieurs enfants. Une polémique a opposé une partie de la classe politique à La France insoumise, parti d'extrême gauche dont la réaction aux violences commises le 7 octobre en Israël est considérée par ses détracteurs comme ambiguë et trop timorée. (Reportage Elizabeth Pineau, édité par Kate Entringer)