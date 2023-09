Macron répond aux "polémiques" sur l'aide au Maroc

PARIS (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron a déploré mardi des "polémiques qui n'ont pas lieu d'être" concernant l'aide au Maroc après le séisme de la semaine dernière, rappelant qu'il revenait au royaume "d'organiser l'aide internationale" de manière souveraine. Après le tremblement de terre qui a fait près de 3.000 morts selon un dernier bilan, Rabat a reçu des propositions d'aide de nombreux pays et accepté le soutien immédiat de quatre d'entre eux - Espagne, Royaume-Uni, Qatar et Emirats arabes unis. L'absence de recours à l'aide de la France a été beaucoup commentée, conduisant Emmanuel Macron à poster sur le réseau X (ex-Twitter) un message où il dit sa solidarité avec le peuple marocain et entend répondre à des polémiques "qui n'ont pas lieu d'être", qui "viennent diviser, compliquer les choses". "Nous sommes là. Nous avons la possibilité d'apporter une aide humanitaire directe. C'est évidemment à sa majesté le roi et au gouvernement du Maroc, de manière pleinement souveraine, d'organiser l'aide internationale. Et donc nous sommes à disposition de leurs choix souverains. C'est depuis la première seconde ce que nous faisons, de manière tout à fait normale", dit le chef de l'Etat français. "Nous serons là dans la durée. Sur le plan humanitaire, sur le plan médical, pour la reconstruction, pour l'aide culturelle et patrimoniale, dans tous les domaines où le peuple marocain et ses autorités considéreront que nous sommes utiles", ajoute-t-il. (Reportage Elizabeth Pineau, édité par Jean Terzian)