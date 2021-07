Macron rencontrera les partenaires sociaux le 6 juillet, annonce l'Elysée

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron, recevra à l'Elysée les partenaires sociaux le 6 juillet afin de faire le point sur la situation économique et sanitaire après plus d'un an de crise, a annoncé samedi la présidence française.

Le Premier ministre Jean Castex, le ministre des Finances, Bruno Le Maire et la ministre du Travail, Elisabeth Borne, participeront aussi aux échanges qui concerneront la croissance économique, la transition écologique économique, la lutte contre les inégalités économiques et la préparation aux défis démographiques.

Bruno Le Maire, a déclaré la semaine dernière qu'Emmanuel Macron ne devait pas remettre à plus tard la réforme des retraites, mais qu'il fallait bien mesurer les risques de nouveaux conflits sociaux avant l'élection présidentielle de l'année prochaine.

Lorsque l'épidémie de coronavirus a frappé la France au début de l'année dernière, le gouvernement a suspendu un projet de réforme du système de retraite, qu'il était sur le point d'adopter après des semaines de grève.

(Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Camille Raynaud)