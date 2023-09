Macron refuse d'évoquer un redéploiement militaire français au Niger avec la junte

NEW DELHI (Reuters) - Emmanuel Macron a déclaré dimanche que tout redéploiement des troupes françaises au Niger ne se ferait qu'en coordination avec le président Mohamed Bazoum et non avec la junte qui l'a renversé. Les militaires qui ont pris le pouvoir en juillet à Niamey exigent le départ des forces françaises au Niger, soupçonnant Paris de préparer des initiatives hostiles. "Nous ne reconnaissons aucune légitimité aux déclarations des putschistes", a dit Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à l'issue d'un sommet du G20 en Inde, rappelant que Mohamed Bazoum n'avait pas renoncé à son pouvoir. "Si nous redéployons quoi que ce soit, je ne le ferai qu'à la demande du président Bazoum et en coordination avec lui, pas avec des responsables qui aujourd'hui prennent en otage un président", a poursuivi le président français. "Sur le reste, je n'ai pas d'intention tant que la situation est celle-ci. Elle gèle en quelque sorte tout puisque la seule personne avec qui nous avons à légitimement parler est le président Bazoum." (Rédigé par Bertrand Boucey)