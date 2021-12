Macron réaffirme auprès de Poutine son attachement à la souveraineté de l'Ukraine

PARIS (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu ce mardi par téléphone avec le président russe Vladimir Poutine auprès duquel il a réaffirmé son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, a rapporté l'Elysée dans un communiqué.

Le chef de l'Etat a aussi confirmé l'appui de la France en faveur de mesures humanitaires (libération de personnes, ouverture de points de passage, réaffirmation du cessez-le-feu) susceptibles d'être décidées en fin d'année et a demandé à Vladimir Poutine d'y apporter lui aussi son soutien, a indiqué la présidence française dans un communiqué.

Par ailleurs, les deux dirigeants se sont entretenus de la situation en Biélorussie et des tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.

Emmanuel Macron a "constaté avec satisfaction" que les mesures de l'Union européenne et les efforts internationaux avaient permis de réduire les flux migratoires organisés en Biélorussie et d'apporter assistance aux personnes bloquées à la frontière, a déclaré l'Elysée. Le chef de l'Etat a "encouragé son homologue russe à poursuivre l'action dans ce sens".

S'agissant du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, le président français et le président russe ont "confirmé leur accord pour peser conjointement" en faveur de mesures de confiance entre les parties prenantes et à la mise en oeuvre rapide de celles-ci.

(Rédigé par Jean Terzian)