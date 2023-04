Macron prône à nouveau "l'autonomie stratégique" de l'Europe

Macron prône à nouveau "l'autonomie stratégique" de l'Europe













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'Europe n'a aucun intérêt à une accélération de la crise autour de Taïwan et devait poursuivre une stratégie d'autonomie stratégique par rapport aux Etats-Unis et à la Chine pour devenir un "troisième pôle", a déclaré Emmanuel Macron dans une interview publiée dimanche. Dans un entretien accordé aux Echos, le président français a mis en garde contre le risque de suivisme au sujet de Taïwan, l'un des principaux points de tensions entre les Etats-Unis et la Chine. Pékin a poursuivi ses exercices militaires ce dimanche autour de l'île - qu'elle considère comme partie intégrante de son territoire - à la suite d'une rencontre entre la présidente taïwanaise et le président de la Chambre des représentants américaine. "La pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivistes sur ce sujet et nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise", a déclaré le chef de l'Etat. Emmanuel Macron, qui s'est rendu en Chine pour une visite d'Etat de trois jours, a souligné que la priorité des Européens n'était pas de s'adapter à l'agenda des autres puissances mondiales. "Le piège pour l'Europe serait qu'au moment où elle parvient à une clarification de sa position stratégique, où elle est plus autonome stratégiquement qu'avant le COVID-19, elle soit prise dans un dérèglement du monde et des crises qui ne seraient pas les nôtres", a-t-il dit. "S'il y a une accélération de l'embrasement du duopole, nous n'aurons pas le temps ni les moyens de financer notre autonomie stratégique et deviendrons des vassaux alors que nous pouvons être le troisième pôle si nous avons quelques années pour le bâtir", a poursuivi le président. Emmanuel Macron a ajouté que pour accroître son indépendance vis-à-vis des Etats-Unis, l'Europe devait renforcer son industrie de défense, dans le nucléaire et les énergies renouvelables. (Rédigé par Laetitia Volga, avec Layli Foroudi)