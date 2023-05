Macron promet 2 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les "classes moyennes"

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a promis lundi deux milliards d'euros de baisse d'impôts pour les "classes moyennes", sans préciser les mesures qui seront mises en place à cet effet ni de calendrier précis. "Il y a 2 milliards de baisse d'impôts pour les ménages (...) j'ai demandé au gouvernement de faire des propositions pour qu'il se concentre sur ces classes moyennes", a indiqué Emmanuel Macron lors d'une interview sur TF1. Ces baisses se concentreront sur "les Françaises et les Français qui travaillent dur, qui veulent bien élever leurs enfants et qui (...) ont du mal à boucler leurs fins de mois, a-t-il précisé. Concernant les mesures envisagées, le président a indiqué ne pas vouloir fermer de portes car "il peut y avoir des choses intelligentes à faire sur une partie des charges que vous payez, des cotisations que vous payez quand vous êtes salariés". Ces baisses interviendront "quand la question de la trajectoire budgétaire le permettra dans ce quinquennat", a ajouté Emmanuel Macron. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Tangi Salaün)