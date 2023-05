Macron préside à Paris une cérémonie du 8 mai sous haute surveillance

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a présidé lundi matin la cérémonie commémorant la victoire alliée sur l'Allemagne nazie, le 8 mai 1945, sur les Champs-Elysées où un important périmètre de sécurité était déployé. Comme le veut la tradition, le chef de l'Etat a déposé une gerbe au pied de la statue du général de Gaulle avant de remonter les Champs-Elysées en voiture entouré par les chevaux de la Garde républicaine. Il a ensuite ravivé la flamme de la tombe du Soldat inconnu, sous l'Arc de Triomphe. Pour éviter un quelconque mouvements de contestation, un périmètre de protection a été mis en place autour des Champs-Elysées et tous rassemblements non déclarés y était interdit. "Dans le contexte actuel de menace très élevée, cette cérémonie officielle est susceptible de constituer une cible privilégiée et symbolique pour des actes de nature terroriste", peut-on lire dans un arrêté de la préfecture de police. Emmanuel Macron se rendra en début d'après-midi à Lyon pour un hommage à Jean Moulin et à la Résistance, au mémorial de la prison Montluc. Là aussi, un arrêté prefectoral interdisant les cortèges, défilés et rassemblement dans cette zone a été pris. Le recours déposé par la CGT du Rhône - qui avait lancé un appel au rassemblement devant le mémorial - contre cet arrêté a été rejetée par la justice, rapporte plusieurs médias. (Laetitia Volga)