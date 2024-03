Macron pour inscrire la "liberté" d'avorter dans la Charte des droits européenne

Macron pour inscrire la "liberté" d'avorter dans la Charte des droits européenne













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le président français, Emmanuel Macron, a demandé vendredi l'inscription de la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le chef de l'Etat a officialisé, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'inscription de l'IVG dans la Constitution française, une première mondiale. "La France est devenue aujourd'hui le seul pays au monde dont la Constitution protège explicitement le droit à l'interruption volontaire de grossesse, en toutes circonstances. Et nous ne trouverons le repos que lorsque cette promesse sera tenue partout dans le monde", a-t-il déclaré. Emmanuel Macron a présidé place Vendôme, où se trouve le ministère de la Justice, la cérémonie du scellement, ouverte au public pour la première fois. Le scellement est l'apposition d'un sceau de cire sur le texte de loi. A lire aussi... Dans son discours, le chef de l'Etat a dénoncé les "reculs de notre époque" et ciblé "les forces réactionnaires" qui "s'en prennent d'abord et toujours aux droits des femmes avant de s'attaquer ensuite aux droits des minorités, de tous les opprimés, à toutes les libertés". "Voilà pourquoi je souhaite l'inscription de cette liberté garantie de recourir à l'interruption volontaire de grossesse dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne", a-t-il ajouté sous les applaudissements du public. Au nombre des personnes présentes, des militantes féministes, les membres du gouvernement et des personnalités comme l'actrice Catherine Deneuve et la chanteuse Catherine Ringer, qui a interprété "La Marseillaise". Les sénateurs et députés français réunis en Congrès au château de Versailles ont largement entériné lundi l'inscription dans la Loi fondamentale de l'IVG, légalisée en France depuis 1975. (Reportage Elizabeth Pineau)