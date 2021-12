Macron plaide pour une Europe unie, souveraine et assumant sa puissance

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a affiché jeudi son ambition de promouvoir une "Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son destin" durant la présidence française de l'Union européenne, au premier semestre 2022.

Devant une centaine de journalistes réunis dans la salle des fêtes de l'Elysée, le chef de l'Etat a longuement exposé ses différentes priorités pour cette présidence, que n'entraveront pas, selon lui, la campagne et l'élection présidentielles d'avril en France.

"Le mandat que m'ont confié les Françaises et les Français je l'exercerai jusqu'au dernier quart d'heure", a affirmé le président, qui n'a pas encore dit s'il briguait un second mandat alors que de nombreux candidats se sont déclarés pour prendre sa place, notamment à l'extrême droite.

"Quand les vents mauvais reviennent et se lèvent (...) le rôle de nos institutions est de tenir le pays là où il doit être, ne rien concéder ni au racisme, ni à l'antisémitisme ni à la remise en cause de nos valeurs et notre histoire", a-t-il lancé à l'adresse des nationalistes, qui ont d'ailleurs accédé au pouvoir dans plusieurs pays européens.

Sur un vaste éventail de sujets - migrations, politique budgétaire, investissements, climat, etc -, le chef de l'Etat a exposé sa vision d'une Europe devenue l'échelon pertinent de l'expression de la souveraineté et de la défense des intérêts de la France. Une position qu'il défend depuis son entrée à l'Elysée et le distingue de la majeure partie des candidats en lice pour le remplacer.

Face aux crises qui se succèdent, "nous avons besoin de rester unis, nous Européens", a-t-il dit.

En matière économique et technologique, face à la concurrence des Etats-Unis et de la Chine, "l'action d'un Etat n'est pas la bonne échelle", a-t-il considéré, plaidant pour un "nouveau modèle de croissance et d'investissements" européen qui fera l'objet d'un sommet les 10 et 11 mars 2022.

Emmanuel Macron a aussi défendu une réforme des règles budgétaires européennes afin de favoriser les investissements nécessaires à l'affirmation de cette souveraineté et à l'adaptation de l'économie au changement climatique.

"Nous devons passer d'une Europe de coopération à l'intérieur de nos frontières à une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son destin", a-t-il considéré.

LA QUESTION DES 3% EST "DÉPASSÉE"

"Pour la première fois depuis un demi-siècle, des questions existentielles nous sont posées sur le plan climatique, sur le plan technologique, sur le plan géopolitique, qui imposent (...) de profondément transformer notre organisation et de nous doter d'une ambition nouvelle", a-t-il ajouté.

"La question, ce n’est plus pour ou contre le 3% (de déficit public rapporté au PIB-NDLR), elle est dépassée cette question, il faut des règles budgétaires pour rester sérieux, sinon il n'y a plus de confiance, il faut des règles de convergence financière", a-t-il aussi fait valoir.

Emmanuel Macron a jugé prématuré de se prononcer sur un renforcement du plan de relance commun de l'Union européenne mis en place face à la crise sanitaire, qui perdure.

En matière migratoire, le chef de l'Etat a dit sa volonté de réformer l'espace Schengen via un "pilotage politique", "condition préalable à la libre circulation", et la création d'un mécanisme de soutien aux frontières en cas d'urgence.

"Nous devons retrouver une Europe qui sache protéger ses frontières", a-t-il souligné, alors que l'actualité a récemment mis en lumière des drames humains à Calais, en France, et à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, notamment.

A ses yeux, la présidence française de l'Union européenne sera aussi l'occasion d'avancer sur une politique de défense commune, aussi bien en matière opérationnelle que dans la définition d'une boussole stratégique.

Emmanuel Macron a aussi appelé de ses voeux un "new deal" entre l'UE et l'Afrique, avec l'organisation d'un sommet de "refondation" des relations entre les deux continents les 17 et 18 février prochains à Paris.

Dans une Europe fragilisée par le Brexit, il a dit l'importance de "construire des compromis utiles" à 27, un principe qu'il fera valoir lundi à Budapest face au Premier ministre ultra-conservateur Viktor Orban. "C'est un opposant politique mais c'est un partenaire européen", a dit Emmanuel Macron.

Vendredi, le président français recevra à l'Elysée le nouveau chancelier allemand, Olaf Scholz.

(Rédaction de Paris, rédigé par Elizabeth Pineau, édité par Tangi Salaün et Bertrand Boucey)