Macron plaide pour une Europe souveraine assumant sa puissance

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a affiché jeudi son ambition de promouvoir une "Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son destin" durant la présidence française de l'Union européenne, qui coïncidera avec la campagne et l'élection présidentielles d'avril en France.

Pendant une conférence de presse destinée à présenter la présidence française de l'UE au premier semestre 2022, le chef de l'Etat a décliné sur un vaste éventail de sujets sa vision d'une Europe devenue l'échelon pertinent de l'expression de la souveraineté et de la défense des intérêts de la France, une position qu'il défend depuis son accession à l'Elysée et le distingue de la majeure partie des candidats déjà déclarés, contrairement à lui, au scrutin présidentiel.

"L'action d'un Etat n'est pas la bonne échelle", a ainsi déclaré Emmanuel Macron au sujet des questions économiques et technologiques, face à la concurrence des Etats-Unis et de la Chine, plaidant pour un "nouveau modèle de croissance et d'investissements" européen avec l'organisation d'un sommet sur le sujet les 10 et 11 mars.

Le président français a aussi plaidé pour une réforme des règles budgétaires européennes afin de favoriser les investissements nécessaires à l'affirmation de cette souveraineté et à l'adaptation de l'économie au changement climatique.

"Nous devons passer d'une Europe de coopération à l'intérieur de nos frontières à une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son destin. C'est ça l'objectif que nous devons poursuivre", a dit le président français.

"Pour la première fois depuis un demi-siècle, des questions existentielles nous sont posées sur le plan climatique, sur le plan technologique, sur le plan géopolitique, qui imposent (...) de profondément transformer notre organisation et de nous doter d'une ambition nouvelle", a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron a exprimé la volonté de réformer l'espace Schengen, avec la mise en place d'un "pilotage politique", "condition préalable à la libre circulation", et la création d'un mécanisme de soutien d'urgence aux frontières en cas de crise.

"Nous devons retrouver une Europe qui sache protéger ses frontières", a-t-il dit.

Le président français a aussi jugé que la présidence française de l'Union européenne devait être l'occasion d'avancer concrètement sur une politique de défense commune, aussi bien en matière opérationnelle que dans la définition d'une boussole stratégique.

Il a appelé de ses voeux un "new deal" entre l'UE et l'Afrique, avec l'organisation d'un sommet de "refondation" des relations entre les deux continents les 17 et 18 février prochains à Paris.

