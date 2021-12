Macron plaide pour un nouveau modèle de croissance européen

PARIS, 9 décembre (Reuters) - Emmanuel Macron a plaidé jeudi pour un nouveau modèle de croissance et d'investissement européen afin de tirer les leçons de la pandémie de COVID-19 et de réussir les transitions numérique et climatique auxquelles les pays de l'Union européenne sont confrontés.

Le chef de l'Etat a annoncé que la France, qui assurera au premier semestre 2022 la présidence de l'UE, organiserait les 10 et 11 mars un sommet des Vingt-Sept pour donner l'impulsion nécessaire à cette transformation. (Matthieu Protard et Tangi Salaün, édité par Laetitia Volga)