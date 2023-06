Macron parle de la situation en Russie avec Duda, Biden, Scholz et Sunak

Macron parle de la situation en Russie avec Duda, Biden, Scholz et Sunak













24 juin (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu samedi avec son homologue polonais Andrzej Duda puis avec son homologue américain Joe Biden, le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre britannique Rishi Sunak au sujet des événements en Russie, a déclaré l'Elysée. "Les dirigeants ont évoqué l'impact possible des événements en cours en Russie sur la guerre en Ukraine. Ils ont également confirmé leur engagement et leur détermination à soutenir l'Ukraine pour lui permettre de recouvrer son entière souveraineté", a dit l'Elysée. Le groupe paramilitaire Wagner, dont le chef Evguéni Prigojine conteste la conduite de la guerre en Ukraine par l'état-major de l'armée russe, a dit avoir pris le contrôle de Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, et progresser vers Moscou. (Rédigé par Elizabeth Pineau et Bertrand Boucey)