Macron observe un "rééquilibrage" du dialogue entre la Chine et l'UE

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a mis en avant mercredi le renforcement et le rééquilibrage du dialogue entre l'Union européenne et la Chine, qui ont annoncé dans l'après-midi être parvenues un accord bilatéral sur l'investissement.

"Le dialogue entre l’Europe et la Chine a été renforcé et rééquilibré ces dernières années. Il se poursuit", a tweeté le président français, qui s'est entretenu dans l'après-midi par visioconférence avec son homologue chinois Xi Jinping, la chancelière allemande Angela Merkel, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel.

"Nous consolidons l’unité et la souveraineté européennes pour porter nos exigences sur le rééquilibrage des relations économiques, l’environnement, le développement et le respect des droits fondamentaux", poursuit le dirigeant français.

L'Union européenne et la Chine ont conclu mercredi un accord d'investissement qui donnera aux entreprises européennes un meilleur accès aux marchés chinois.

