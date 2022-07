Macron mobilise à deux ans des Jeux olympiques de Paris

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a présidé lundi à l'Elysée un Conseil olympique et paralympique pour s'assurer du bon niveau de préparation des Jeux de Paris, à deux ans de l'événement sportif qui mettra la France sous l'oeil des caméras du monde entier.

A l'approche du rendez-vous planétaire, programmé du 26 juillet au 11 août 2024, le chef de l'Etat a voulu que chacun "mesure l'importance assez exceptionnelle de ce que représentent les Jeux olympiques et paralympiques en France de par leur envergure, leur audience, leurs impacts sociaux, culturels, économiques, notamment sur l'image du pays dans le monde", a fait savoir l'Elysée.

Quatorze ministres y ont participé ainsi que les préfets concernés, le délégué interministériel Michel Cadot et le président du Comité d'organisation, Tony Estanguet.

Alors que la Cour des comptes s'est inquiétée dans un rapport de l'état de préparation des JO de Paris, le président a "beaucoup insisté" pour "faire dans un budget équilibré des choses à la hauteur des ambitions que nous nous sommes collectivement fixées."

"Il faut accélérer ou en tout cas continuer de maintenir la vitesse actuelle, et anticiper toute forme de crise et de menace possibles", a-t-il ajouté, alors que des voix inquiètes se sont élevées après le fiasco sécuritaire de la finale de la Ligue des Champions de football au Stade de France le 28 mai dernier.

Côté finances, le coût provisoire des Jeux atteint 8,3 milliards d'euros, contre 6,8 milliards présentés en phase de candidature.

Le budget de la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) est évalué à 4,3 milliards d'euros en budget projeté 2024. Celui du Comité d'organisation est d'environ quatre milliards, financés par des recettes privées (billetterie, partenariats, produits dérivés...).

Les subventions de l'Etat et des collectivités locales, qui s'élèvent à environ 1,7 milliard au total inflation comprise, sont actuellement de 17 millions supérieures au prévisionnel, "ce qui témoigne du sérieux des prévisions et de la bonne maîtrise de cette enveloppe budgétaire", souligne l'Elysée.

"LE BUDGET SERA TENU", ASSURE L'ÉLYSÉE

Pour corriger les écarts anticipés par les auteurs de différents rapports, les autorités espèrent actionner divers leviers, comme la recherche de nouveaux partenariats et la réduction du délai de mise à disposition des sites de compétition, qui permettrait de baisser le montant des compensations pour perte d'activité.

"Le budget des Jeux sera tenu", assure la présidence de la République.

Pour ce qui est de la livraison des sites - dont 95% sont existants ou temporaires -, l'avancée des travaux des 25 ouvrages en cours est conforme au programme arrêté, qui prévoit essentiellement la construction d'un village olympique et d'un centre aquatique.

Pour ce qui est de la sécurité, 17.500 agents seront nécessaires pour acheminer chaque jour 800.000 personnes sur les sites (200.000 accrédités et 600.000 spectateurs), ce qui nécessite un programme de formation et de recrutement, dit l'Elysée.

Les effectifs nécessaires, tous besoins compris, sont évalués entre 22.000 et 25.000 agents de sécurité par jour.

Les armées seront mises à contribution : la Marine nationale participera aux épreuves nautiques à Marseille et Tahiti et l'armée de l'air procédera à une surveillance anti-drones. L'opération Sentinelle sera renforcée, tout comme les dispositifs en matière de cybersécurité.

Côté transports, les Jeux doivent coïncider avec le prolongement de la ligne 14 du métro vers Saint-Denis-Pleyel au Nord, et Orly au Sud. Un millier de taxis seront en outre mis à la disposition des personnes à mobilité réduite.

En termes d'emplois créés, le seuil d'un million d'heures de travail fournies à des personnes en insertion a été franchi. Environ 1.500 personnes, dont 47% issues de la Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre et le plus jeune de France, en ont bénéficié pour l'instant.

La "billetterie populaire" mise en place prévoit de fournir 50% des billets à moins de 50 euros, dont une partie au tarif limité de 24 euros.

La flamme olympique, qui devrait traverser une grande partie de la France de la mi-avril au 26 juillet 2024, arrivera à Paris pour la cérémonie d'ouverture prévue sur et aux abords de la Seine, alors que celle des Jeux paralympiques est programmée place de la Concorde.

En matière de sécurité, les anticipations de la préfecture de police et du ministère de l'Intérieur pour ces deux spectacles "nous amènent aujourd'hui à être tout à fait rassurants et à écarter toute hypothèse qui nécessiterait un plan B", assure l'Elysée.

(Reportage Elizabeth Pineau, édité par Sophie Louet)