MACRON IRA EN ROUMANIE ET EN MOLDAVIE MARDI ET MERCREDI PROCHAINS

MACRON EN ROUMANIE ET EN MOLDAVIE MARDI ET MERCREDI PROCHAINS POUR EXPRIMER "L'ENGAGEMENT" ET LA "SOLIDARITÉ" DE LA FRANCE "AVEC LES PARTENAIRES EUROPÉENS LES PLUS EXPOSÉS À LA CRISE URKAINIENNE"-ELYSÉE