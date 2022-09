Macron félicite Liz Truss qui va succéder à Johnson

PARIS (Reuters) - Le président français, Emmanuel Macron, a adressé lundi ses félicitations à Liz Truss, désignée par les membres du Parti conservateur, majoritaire aux Communes, pour succéder à Boris Johnson au 10, Downing Street.

"Je dis 'Bienvenue' à Liz Truss, je lui exprime toutes les félicitations de la France", a déclaré le président français lors d'une conférence de presse à l'Elysée, à la suite d'un entretien en visioconférence avec le chancelier allemand Olaf Scholz consacré à la situation énergétique en Europe.

Le chef de l'Etat a souhaité que la France et le Royaume-Uni puissent "travailler entre alliés et amis".

Après une campagne électorale estivale marquée par les tensions et les divisions chez les conservateurs, l'actuelle ministre britannique des Affaires étrangères a recueilli 81.326 voix, soit un peu plus de 57% des suffrages exprimés, contre 60.399 voix pour Rishi Sunak, l'ex-ministre des Finances.

Liz Truss a suscité l'irritation du président français en août en refusant de se prononcer sur le statut de leurs futures relations, entre l'option "Ami" ou l'option "Ennemi".

"Le jury est toujours en train de délibérer", avait-elle lancé lors d'une soirée électorale.

Elle avait ajouté qu'elle jugerait Emmanuel Macron "sur ses actes et pas sur ses mots".

"Si on n'est pas capables entre Français et Britanniques de dire si on est amis ou ennemis, le terme n'est pas neutre, on va vers de sérieux problèmes", avait répliqué le président français en marge d'une visite en Algérie.

