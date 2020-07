Macron "extrêmement prudent" sur les chances d'un accord européen sur le plan de relance

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Emmanuel Macron s'est dit "extrêmement prudent", lundi au quatrième jour du sommet européen à Bruxelles, de parvenir à un accord sur le plan de relance européen même s'il a noté qu'il y avait désormais "un esprit de compromis" entre les Vingt-Sept.

"Nous allons aborder notre quatrième jour de négociations après une nuit qui s'est terminée au petit matin avec les espoirs possibles d'un compromis. Rien n'est encore acté, je resterais donc extrêmement prudent", a déclaré le président français avant une reprise des discussions, prévue à 16h00 (14h00 GMT).

"Il y a un esprit de compromis qui est là. Il y a eu des moments très tendus, des moments qui seront sans doute encore difficiles mais sur ce sujet, les choses ont avancé. Il faut maintenant qu'on rentre dans le détail de ce qui sera la nouvelle proposition", a expliqué Emmanuel Macron.

Celle-ci, a-t-il ajouté, doit "garder l'ambition pour nos grandes politiques européennes d'avenir, en particulier la politique climatique, la politique de souveraineté, du numérique, ou à l'égard de la jeunesse, et d'ambition pour le plan de relance, c'est la condition de notre solidarité et d'une stabilité de l'Union européenne et de la zone euro".

"Ne pas aujourd'hui être au rendez-vous de l'esprit de compromis et de l'ambition, c'est prendre le risque de revenir dans des moments plus durs et, pour certains qui sont soucieux de cela, qu'au final cela nous coûte plus cher", a prévenu le président français à l'adresse des Etats dits "frugaux".

(Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)