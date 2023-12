Macron exhorte Netanyahu à mettre fin aux violences de colons en Cisjordanie - Elysée

Macron exhorte Netanyahu à mettre fin aux violences de colons en Cisjordanie - Elysée













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a exhorté vendredi Benjamin Netanyahu à mettre fin aux violences de colons juifs contre des civils palestiniens en Cisjordanie, selon le compte-rendu par l'Elysée d'un entretien téléphonique entre les deux dirigeants. "Le président de la République a (...) rappelé qu'Israël devait prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme aux violences commises par des colons contre les civils palestiniens en Cisjordanie", déclare l'Elysée. Emmanuel Macron a aussi rappelé au Premier ministre israélien la solidarité de la France avec l'Etat hébreu "dans sa lutte contre le terrorisme" après l'attaque du Hamas le 7 octobre dans le sud d'Israël, tout en insistant sur la protection des civils dans la bande de Gaza, où intervient l'armée israélienne, et "l'importance de parvenir à un cessez-le-feu durable". "D'ici là, il est crucial que la population civile de Gaza reçoive l'aide dont elle a urgemment besoin et que le point de passage de Kerem Shalom soit réouvert à cette fin", déclare l'Elysée. (Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Bertrand Boucey, édité par Camille Raynaud)