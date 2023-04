Macron exhorte la Chine à raisonner la Russie sur l'Ukraine

Macron exhorte la Chine à raisonner la Russie sur l'Ukraine













Crédit photo © Reuters

par Michel Rose et Laurie Chen PÉKIN (Reuters) - Emmanuel Macron a exhorté jeudi le président chinois Xi Jinping à raisonner la Russie, proche alliée de Pékin, et à aider à mettre fin au conflit en Ukraine, la Chine ayant redit espérer de son côté la tenue de négociations de paix dès que possible. La crise ukrainienne a dominé les discussions menées entre le président français, son homologue chinois et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, qui accompagne Emmanuel Macron dans sa première visite d'Etat en Chine depuis 2019. "L'agression russe en Ukraine a porté un coup à la stabilité [internationale] (...) Je sais compter sur vous pour ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table des négociations", a déclaré Emmanuel Macron à Xi Jinping devant la presse avant leur entretien. A l'issue de ces discussions, qui ont duré une heure et demie, le président chinois a de nouveau appelé à mener "au plus vite" des pourparlers de paix et à rechercher un règlement politique. La Chine, qui n'a jamais condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a dévoilé en février un plan en 12 points visant à obtenir in fine un cessez-le-feu. Xi Jinping a rencontré fin mars Vladimir Poutine mais leurs discussions n'ont pas laissé entrevoir de progrès sur les moyens de mettre fin à la guerre. La rencontre entre les deux dirigeants a alimenté les craintes des pays occidentaux de voir Pékin fournir des armes à Moscou pour l'aider dans son offensive en Ukraine, ce que Pékin dément. "Armer l'agresseur est une violation flagrante du droit international", a prévenu jeudi Ursula von der Leyen. "Cela nuirait considérablement aux relations entre l'UE et la Chine". Une source diplomatique française a indiqué qu'Emmanuel Macron avait demandé à Xi Jinping de ne pas fournir d'armes à la Russie, ce à quoi le président chinois a répondu qu'il ne s'agissait pas de sa guerre. "LA GUERRE NUCLÉAIRE NE DOIT PAS ÊTRE MENÉE" Xi Jinping - qui a rencontré séparément Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen avant des discussions tripartites puis un dîner commun - a réitéré jeudi son appel à exclure tout armement nucléaire du conflit ukrainien, une position partagée avec la France. "Ensemble avec la France, nous lançons un appel à la communauté internationale (...) à s'abstenir de tout acte susceptible de conduire à une nouvelle détérioration, même à un dérapage de la crise", a déclaré le président chinois. "Nous appelons à honorer effectivement l’engagement solennel selon lequel les armes nucléaires ne doivent pas être utilisées et la guerre nucléaire ne doit pas être menée", a-t-il ajouté, sans mentionner la Russie. Emmanuel Macron a quant à lui directement évoqué la décision récente de Moscou d'installer en Biélorussie des armes nucléaires tactiques russes. "Il nous faudra dans un avenir, que j'espère le plus proche possible, réengager une discussion exigeante avec la Russie", a ajouté le chef de l'Etat, évoquant une paix qui ne peut se faire "sans qu'il n'y ait de respect du peuple ukrainien" (...) sans qu'il n'y ait donc un geste fait par la Russie." Selon Ursula von der Leyen, Xi Jinping n'a pas exclu de discuter par téléphone avec le président ukrainien Volodomir Zelensky qui l'a invité la semaine dernière à se rendre en Ukraine. Xi Jinping et Volodimir Zelensky ne se sont plus parlé depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. "NOUVEAU POINT DE DÉPART" Les discussions entre Emmanuel Macron et Xi Jinping ont été "franches" et "constructives", a fait savoir l'Elysée, tandis que Pékin les a qualifiées d'"amicales" et "approfondies". Plus tôt jeudi, Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen ont rencontré le Premier ministre chinois Li Qiang, lequel a déclaré que le partenariat avec l'Union européenne (UE) et la France se trouvait à "un nouveau point de départ". "Nos économies sont fortement interconnectées, mais le déficit commercial de l'UE s'accroît en raison de pratiques discriminatoires", a déclaré sur Twitter Ursula von der Leyen, indiquant avoir discuté avec Li Qiang "de la manière de rééquilibrer nos échanges commerciaux". Emmanuel Macron est accompagné pour sa visite d'Etat en Chine par une cinquantaine de dirigeants d'entreprises, parmi lesquelles Airbus, Alstom et EDF. Sa rencontre avec Xi Jinping a donné lieu à la signature de plusieurs accords de coopération dans le domaine de l'énergie, notamment nucléaire et éolienne, a fait savoir l'Élysée dans un communiqué. De son côté, Airbus a annoncé la création d'une nouvelle ligne d'assemblage en Chine, qui va lui permettre de doubler sa capacité sur le deuxième marché mondial de l'aviation, et a confirmé une commande de 160 avions par Pékin. Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen ont par ailleurs indiqué avoir discuté avec Xi Jinping de la situation des droits de l'homme en Chine, mise en cause pour le traitement de la minorité musulmane des Ouïghours dans la province du Xinjiang. "J'ai fait part de nos préoccupations quant à la forte dégradation de la situation des droits de l'homme en Chine", a fait savoir la dirigeante européenne, adoptant un ton plus ferme que le président français qui a de son côté évoqué une "exigence respectueuse" envers Pékin sur cette question. (Reportage Michel Rose et Laurie Chen à Pékin, rédigé par John Geddie et Frank Jack Daniel; version française Camille Raynaud et Blandine Hénault, édité par Claude Chendjou, Jean-Stéphane Brosse et Kate Entringer)