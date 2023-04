Macron évoque une "exigence respectueuse" avec la Chine sur les droits de l'homme

Macron évoque une "exigence respectueuse" avec la Chine sur les droits de l'homme













PARIS, 6 avril (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron, en visite d'Etat en Chine, a plaidé jeudi pour une "exigence respectueuse" envers Pékin sur la question des droits de l'homme. "La question des droits de l'homme demeure un sujet d'importance pour la France, d'exigence respectueuse", a déclaré le chef de l'Etat lors d'une conférence de presse à l'issue d'une rencontre avec le président chinois Xi Jinping. "Mais ça n'est pas parce que nous avons des différends qu'on ne peut pas les évoquer d'abord, les partager de manière très franche mais le faire en étant respectueux, en ne considérant pas en quelque sorte que l'un aurait des leçons à donner à d'autres", a-t-il ajouté. "Nous savons nos différences et nous les abordons avec respect, conviction et amitiés", a conclu Emmanuel Macron. (Rédigé par Blandine Hénault, édité Kate Entringer)