Macron évoque une "contribution exceptionnelle" des entreprises en faveur de leurs salariés

PARIS, 22 mars (Reuters) - Emmanuel Macron va demander au gouvernement de travailler sur un dispositif instaurant une "contribution exceptionnelle" des entreprises vers leurs salariés lorsqu'elles réalisent d'importants profits, a-t-il annoncé mercredi. "Quand on a des grandes entreprises, qui font des revenus tellement exceptionnels qu'ils (sic) en arrivent à utiliser cet argent pour racheter leurs propres actions, là je vais demander au gouvernement de pouvoir travailler à une contribution exceptionnelle pour que cet argent (...), leurs travailleurs puissent en profiter et qu'il y ait une juste répartition", a déclaré le chef de l'Etat lors d'une interview télévisée sur TF1 et France 2. Il n'a pas précisé quelle forme revêtirait cette contribution mais a exclu une taxation sur les profits exceptionnels sur le modèle de celle appliquée aux énergéticiens. "Il faut trouver la bonne technique mais il faut qu'ils (les groupes, ndlr) distribuent davantage à leurs salariés", a-t-il dit. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)